Mehr Anklagen wegen Verhetzung und Verbotsgesetz

Vermehrt Strafprozesse wegen Verhetzung und Verstößen gegen das Verbotsgesetz hat es zuletzt in Wien gegeben. Allein am kommenden Montag finden in Wien drei entsprechende Prozesse statt. Die Zahl der Anklagen wegen dieser Delikte steigt.

