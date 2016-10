Ovationen für Bartoli bei Benefizkonzert in Berlin

Ein Staraufgebot zugunsten der Staatsoper Unter den Linden in Berlin: Mit minutenlangen Ovationen sind gestern die italienische Sängerin Cecilia Bartoli sowie Dirigent und Pianist Daniel Barenboim vom Publikum in der deutschen Hauptstadt gefeiert worden. Zum letzten Benefizkonzert zugunsten der Renovierung der Staatsoper begleiteten Barenboim und die Staatskapelle Berlin die Italienerin in der ausverkauften Philharmonie.

Im ersten Teil des Abends trat Bartoli in einem langen Kleid in Himmelblau auf und begeisterte die Zuhörer mit der Haydn-Arie „Arianna a Naxos“ sowie Mozarts Konzertarie für Mezzosopran, Klavier und Orchester. Im zweiten Teil sang Bartoli zwei Arien aus der Oper „La clemenza di Tito“ als Hosenrolle. Anschließend spielte Barenboim Mozarts Klavierkonzert in A-Dur KV 488, was die Zuhörer am Ende von ihren Plätzen riss.

Die Renovierung der Staatsoper hatte sich um Jahre verzögert - nun soll in knapp einem Jahr das historische Haus für das Publikum wieder öffnen. Ursprünglich sollte dies 2013 geschehen. Der Wiedereinzug wurde unter anderem durch neu entdeckte Schäden und dem problematischen Untergrund immer wieder verschoben.