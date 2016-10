Van Gogh schnitt Ohr wegen Hochzeit des Bruders ab

Der wahre Grund für die Selbstverstümmelung des niederländischen Malers Vincent van Gogh blieb stets im Dunkeln – bis jetzt. Neue Untersuchungen wollen nun den wahren Grund zutage gefördert haben: Die anstehende Hochzeit seines Bruders Theo soll den Künstler dazu veranlasst haben, nicht, wie oft angenommen, ein Streit mit seinem Malerkollegen Paul Gauguin, mit dem er damals zusammenlebte. Das berichtet der britische „Guardian“.

Theo van Gogh war vier Jahre jünger als Vincent und dessen engste Bezugsperson. Er kam auch für den Lebensunterhalt des Malers auf. Als Theo seinen Bruder von seiner geplanten Heirat unterrichtete, fürchtete Vincent um die enge Beziehung und die finanzielle Unterstützung. Laut dem Autor Martin Bailey, der sich für sein Buch „Studio of the South“ auf Spurensuche begab, erfuhr Vincent vor seiner Ohrenverstümmelung von der Hochzeit - nicht danach, wie bisher angenommen.

In der Nacht vom 23. Dezember 1888 hatte Van Gogh tatsächlich Streit mit Gauguin, doch Bailey ist überzeugt, der Maler habe die Nachricht seines Bruders zuvor per Brief erhalten. Das habe ihn so verstört, dass er sich das Ohr oder Teile davon mit einer Klinge abschnitt.