Korruption: Druck auf Südkoreas Präsidentin steigt

Die südkoreanische Staatsanwaltschaft hat mit der Vernehmung einer Vertrauten von Präsidentin Park Geun Hye wegen des Verdachts der Korruption und unbefugter Einmischung in die Regierungsgeschäfte begonnen. Die 60-jährige Choi Soon Sil habe sich nach der Ankunft bei der Staatsanwaltschaft in Seoul heute entschuldigt, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap.

„Habe unverzeihliches Verbrechen begangen“

„Ich habe ein unverzeihliches Verbrechen begangen.“ Was Choi, die zuvor Vorwürfe der Korruption bestritten hatte, damit meinte, war unklar. Sie war gestern nach einem längeren Aufenthalt in Deutschland nach Südkorea zurückgekehrt.

Durch die Affäre um ihre Freundin gerät die konservative Staatschefin zunehmend unter Druck. Park wird vorgeworfen, Choi Einsicht in vertrauliche Regierungsdokumente und Mitsprache bei Personalentscheidungen ermöglicht zu haben, ohne dass die Freundin ein öffentliches Amt ausgeübt hatte. Choi steht außerdem im Verdacht, ihre Beziehung zu Park benutzt zu haben, um Spendengelder für die Gründung zweier privater Stiftungen einzutreiben.