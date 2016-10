Weiterer Prozess Erdogan - Böhmermann startet

In Deutschland beginnt der dritte Prozess um die „Schmähkritik“ von ZDF-Moderator Jan Böhmermann. Der Kläger ist auch hier der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Ein Gericht in Hamburg will von Mittwoch an klären, ob ZDF-Moderator Jan Böhmermann sein Gedicht „Schmähkritik“ zumindest in Teilen weiter verbreiten darf.

Erdogan hat als Privatmann gegen den deutschen Satiriker geklagt und will vor dem Landgericht Hamburg erreichen, dass das gesamte Gedicht verboten wird. Darin hatte Böhmermann das türkische Staatsoberhaupt mit Kinderpornografie und Sex mit Tieren in Verbindung gebracht.

Erdogan erwirkte einstweillige Verfügung

Mit einer Entscheidung ist am ersten Verhandlungstag nach Gerichtsangaben nicht zu rechnen. Für die Urteilsverkündung soll es einen weiteren Termin geben. Auf Erdogans Antrag hatte das Hamburger Landgericht am 17. Mai bereits eine einstweilige Verfügung gegen Böhmermann erlassen. Er darf seitdem den größeren Teil seines Gedichts nicht wiederholen, das er am 31. März in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ vorgetragen hatte.

Prozess wegen Beleidigung eingestellt

Der türkische Präsident hatte im Oktober bei Prozessen in Mainz und Koblenz eine juristische Schlappe in seinem Vorgehen gegen den Satiriker erlitten. Anfang Oktober stellte die Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen gegen Böhmermann wegen Beleidigung nach Paragraf 185 und wegen Beleidigung von Vertretern ausländischer Staaten nach Paragraf 103 des Strafgesetzbuches ein. Dagegen legte Erdogan Beschwerde ein, die die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz als unbegründet zurückwies.