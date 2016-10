Frankreich und China wollen gemeinsamen Investmentfonds

Frankreich und China wollen einen gemeinsamen Investmentfonds auflegen. Damit sollen nach dem Vorbild des britischen Atomkraftwerkbaus Hinkley Point gemeinsame Projekte vorangetrieben werden, kündigte der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault heute in Peking an.

„Hinkley Point ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was wir zusammen tun werden: Verträge auf Drittmärkten und in allen Branchen gewinnen“, sagte Ayrault im Beisein seines chinesischen Amtskollegen Wang Yi.

Milliardeninvestition in AKW

Der Atomkonzern China General Nuclear Power und der französische EDF-Konzern stecken zusammen rund 20 Mrd. Euro in den ersten Atomkraftwerkbau in der Europäischen Union seit der Katastrophe im japanischen Fukushima vor mehr als fünf Jahren. „Das ist ein Beispiel, welchem wir überall folgen wollen - einschließlich in Afrika und Asien“, sagte Ayrault. China hofft, dass das Projekt in Großbritannien zum Türöffner auf anderen Märkten wird.

China kontert Kritik

Nach Kritik aus Deutschland und Frankreich wegen der Behinderung ausländischer Investoren in China betonte die Regierung in Peking indes die grundsätzliche Offenheit des Landes. „Wir wissen, dass wir das Umfeld für Investitionen verbessern müssen. Aber die Tür Chinas wird sich für ausländische Investitionen immer weiter öffnen“, sagte Außenminister Wang Yi sagte beim Besuch Ayraults. Das sei eine „unumkehrbare Entwicklung“.