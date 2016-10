Südkorea: Weitere Milliardenhilfen für Schiffsbauindustrie

Südkorea will der angeschlagenen einheimischen Schiffsbauindustrie mit öffentlichen Aufträgen für mehr als 250 Schiffe helfen. Für die Aufträge, die auch Militärschiffe einschließen sollen, will die Regierung bis 2020 mehr als elf Billionen Won (8,8 Mrd. Euro) ausgeben. Davon sollen auch die drei größten Werften der Welt profitieren, die in Südkorea sitzen.

Außerdem kündigte Finanzminister Yoo Il Ho heute in Seoul weitere Finanzhilfen in Höhe von 6,5 Billionen Won für die ebenfalls kriselnde Schifffahrtsindustrie des Landes an.

Auch die drei größten Werften betroffen

Bis Ende des Jahrzehnts müsse die Schiffsbauindustrie mit einer weiter sinkenden Nachfrage rechnen, wurde Yoo von der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap zitiert. Die schwachen Schifffahrtsmärkte hatten auch die drei größten Werften getroffen.

Hyundai Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) und Samsung Heavy Industries legten eigene Rettungspläne vor. Nach Angaben der Regierung werden bei den drei Unternehmen bis 2018 etwa 20.000 Beschäftigte entlassen. Zudem sollen ihre Werftkapazitäten durch die Reduzierung der Baudocks von derzeit 31 auf 24 gekappt werden.

Zwei Monate nach Insolvenz der einst größten Reederei

Um die Schifffahrtindustrie zu normalisieren, will die Regierung den Firmen helfen, neue Schiffe - darunter Massengutfrachter und Containerschiffe - zu ordern. Die Ankündigung erfolgte zwei Monate nach der Insolvenz der vormals größten südkoreanischen Reederei Hanjin Shipping. In Hamburg hatte die Hanjin Europe mehrere Wochen auf ihre Entladung gewartet. Die Zukunft des Unternehmens ist unklar.