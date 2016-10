50 Frontex-Leute an Grenze Serbien-Bulgarien

Die Sicherung der serbischen Grenze zu Bulgarien, über die derzeit die meisten illegalen Flüchtlinge im Land eintreffen, wird nun weiter erhöht. Wie Innenminister Nebojsa Stefanovic heute ankündigte, sollen demnächst 50 Mitarbeiter der EU-Grenzschutzagentur Frontex an der Grenze zum Einsatz kommen. Dort sind seit der Vorwoche auch 20 ungarische Polizisten unterstützend im Einsatz.

Balkanroute seit März geschlossen

Serbien selbst hatte Ende Juli die Kontrolle seiner Grenzen zu Bulgarien und Mazedonien durch gemischte Militär-Polizei-Teams erhöht. Die Balkanroute war für die Flüchtlinge im März geschlossen worden.

Nach Angaben von Minister Stefanovic wurden seit Jahresbeginn in Serbien fast 108.000 Flüchtlinge registriert. Weitere 23.000 Flüchtlinge wurden an der illegalen Einreise gehindert. In Aufnahmezentren befinden sich derzeit landesweit rund 7.000 Flüchtlinge. Die Aufnahmekapazitäten seien voll ausgelastet, erklärte Stefanovic im Parlament.