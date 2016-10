Offensive geht in entscheidende Phase

Zwei Wochen nach Beginn der Großoffensive auf Mossul sind irakische Truppen am Montag in das Stadtgebiet vorgerückt. Die Großstadt ist die letzte Hochburg der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak. Die Armee befürchtet einen verlustreichen Häuserkampf, bis Mossul zur Gänze vom IS zurückerobert ist. Hinzu kommt, dass die Islamisten nach UNO-Angaben die Zivilbevölkerung als Schutzschilde einsetzen.

