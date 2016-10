Trübster Oktober seit 18 Jahren

Dass am letzten Tag des Monats in fast ganz Österreich die Sonne gelacht hat, ändert an der Statistik nur noch wenig: Der heurige Oktober war der trübste seit 18 Jahren - umso erstaunlicher angesichts der Wäremerekorde in anderen Monaten.

