NL: Prozess gegen Rechtspopulisten Wilders gestartet

In den Niederlanden hat gegen den Rechtspopulisten Geert Wilders der Strafprozess wegen Diskriminierung und Anstacheln zum Hass gegen Marokkaner begonnen. Der Politiker erschien jedoch wie angekündigt heute nicht zur Sitzung in dem Gericht am Amsterdamer Flughafen Schiphol.

Wilders lehnt die Zusammenarbeit mit dem Gericht ab, ging aus einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung hervor. Dies sei ein „politischer Prozess“. In den Niederlanden hat ein Angeklagter das Recht, seinem Prozess fernzubleiben.

6.000 Strafanzeigen nach Rede

Kern der Anklage sind Äußerungen von Wilders vom Frühjahr 2014. In einer Kneipe in Den Haag hatte der Chef der Partei für die Freiheit bei einer Rede seinen Anhängern die Frage gestellt: „Wollt ihr mehr oder weniger Marokkaner“ in den Niederlanden? Nachdem die Menge „Weniger, weniger!“ gerufen hatte, erklärte Wilders: „Dann werden wir das regeln.“

Die Rede, die live im Fernsehen zu sehen war, löste großes Entsetzen aus. Mehr als 6.000 Strafanzeigen wurden erstattet. Auch in den eigenen Reihen war die Empörung groß. Zahlreiche Abgeordnete brachen mit der Wilders-Partei. 2011 war Wilders in einem ähnlichen Verfahren wegen Aufhetzung gegen Muslime freigesprochen worden.