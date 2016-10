Novomatic muss Spielsüchtiger 222.000 Euro zahlen

Der niederösterreichische Glücksspielkonzern Novomatic ist erneut zur Entschädigung von Spielsüchtigen verurteilt worden. Während andere Verfahren noch in den Instanzen hängen, hat das Unternehmen in einem Fall bereits gezahlt. Das Oberlandesgericht (OLG) Wien hatte einer Klägerin 222.300 Euro zugesprochen. Novomatic war mit seiner Berufung abgeblitzt.

Das Verfahren dauerte fast zwei Jahre. Es ging um die Frage, ob bei der Klägerin Spielsucht vorherrschte und sie daher teilweise geschäftsunfähig war. Der Gutachter bejahte das. In der „Atmosphäre des Spielbetriebs“ sei die Frau zu einem vernunftgesteuerten Handeln nicht in der Lage gewesen, meinte der Sachverständige laut OLG-Urteil (5 R 152/15g), das der APA vorliegt.

„Alles Geld“ verzockt

Die Spielerin hatte vor Gericht angegeben, in den Wiener Novomatic-Automatencasinos im Prater (Admiral) sowie Monte Laa von 2010 bis 2013 „alles Geld“, das sie hatte, verzockt zu haben. Sie begehrte die Rückzahlung von 298.600 Euro, konnte davon aber „nur“ 222.300 Euro nachweisen. Die Frau hatte sich fürs Spielen auch große Summen von Verwandten geborgt. Bereits in erster Instanz hatte die Spielerin recht bekommen, Novomatic ging jedoch in Berufung.