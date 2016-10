„Dschungel von Paris“ soll geräumt werden

Nach der Auflösung des „Dschungels“ von Calais bereiten die französischen Behörden nun auch die Räumung eines Flüchtlingslagers in Paris vor. Die Polizei führte heute Kontrollen in der Zeltstadt nahe der Metrostation Stalingrad durch. Mit einem Schaufellader wurden erste Zelte und Matratzen weggeräumt.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo beklagte, es stünden bei Weitem nicht genug Unterkünfte für die mehr als 2.000 Flüchtlinge bereit. Hidalgo schrieb in einem Brief an die Regierung: „Die humanitäre und sanitäre Lage der Migranten, die seit mehr als zwei Monaten um die Metrostation Stalingrad herum lagern, ist dramatisch.“ Der Zustand sei für die Flüchtlinge wie die Anrainer unhaltbar, die Menschen müssten dringend untergebracht werden.

Hidalgo verwies auf das neue Aufnahmezentrum, das in Kürze im Norden von Paris eröffnen soll. Dieses biete jedoch nur Platz für 400 Menschen, betonte die Bürgermeisterin. Vor der Eröffnung müsse der Staat eine Lösung für die anderen Flüchtlinge finden.