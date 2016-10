Gewerkschaft sagt Streit bei Eurowings ab

Die deutsche Flugbegleitergewerkschaft UFO hat die für diese Woche geplanten Streiks bei der Lufthansa-Tochter Eurowings abgesagt. In einem Reuters heute vorliegenden Schreiben an die Mitarbeiter hieß es, dass die Gewerkschaft stattdessen einen weiteren Versuch zur Einigung mit der Fluggesellschaft in dem Tarifkonflikt unternehmen wolle.