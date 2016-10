Reform der reglementierten Gewerbe weiter offen

Bei der von der Regierung groß angekündigten Entrümpelung der Gewerbeordnung spießt es sich bei wesentlichen Punkten. So ist die Reform der reglementierten Gewerbe weiter offen, wie es heute aus Verhandlerkreisen zur APA hieß. Geplant ist, dass der Ministerrat am Mittwoch einen Entwurf in Begutachtung schickt. Was darin stehen wird, ist noch in Verhandlung.

Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) hat dem Regierungspartner SPÖ seine Vorschläge übermittelt. Dort ist man mit den Reformwillen dem Vernehmen nach aber noch nicht zufrieden. Was Mitterlehner vorschlägt, entspreche nicht dem Ministerratsvortrag vom Sommer, verlautete es zur APA.

Derzeit 80 reglementierte Gewerbe

Derzeit gibt es 80 reglementierte Gewerbe in Österreich. SPÖ-Klubchef Andreas Schieder forderte im September eine Reduktion um die Hälfte, was er zuletzt neuerlich bekräftigte. Unter die reglementierten Gewerbe fallen zum Beispiel Drogisten, Elektrotechniker, Fleischer, Friseure, Masseure und Optiker.

Geht es nach den Vorschlägen von Mitterlehner sollen zumindest die jährlich rund 80.000 Gewerbeanmeldungen kostenlos werden. Weiters soll die Teilgewerbeverordnung aufgehoben werden, zwei der 21 teilreglementierten Gewerbe sollen aber reglementiert bleiben.