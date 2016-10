„Herz Italiens“ getroffen

Im italienischen Bebengebiet in Umbrien und den Marken ist nach den neuerlichen Erdstößen die Angst vor Erdbeben groß. „Der Alptraum ist noch nicht vorbei“, so der Bürgermeister des Dorfes Ussita, Marco Rinaldi. Auch Experten gehen von weiteren Beben und Nachbeben aus. Die Lage ist dramatisch. „Das Herz Italiens ist verwüstet“, so Ministerpräsident Matteo Renzi am Montag über die gewaltigen Schäden der Erdbebenserie. Diese Dörfer seien die Identität Italiens. Er versprach einen raschen Wiederaufbau. Unterdessen sind Tausende obdachlos und könnten die nächste Nacht im Freien verbringen müssen.

Lesen Sie mehr …