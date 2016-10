300 Mio. Kinder weltweit Luftverschmutzung betroffen

Rund 300 Millionen Kinder weltweit müssen tagtäglich verschmutzte Luft einatmen, die ihrer Gesundheit schweren Schaden zufügen kann. Zu diesem alarmierenden Ergebnis kommt ein aktueller Bericht der UNICEF.

Die hohe Konzentration von Giftstoffen in der Luft setze diese Kinder einem Risiko von Atemwegserkrankungen und sogar von Gehirnschäden aus. Die Verschmutzung sei ein „erheblicher Faktor“ für den Tod von „rund 600.000 Kindern unter fünf Jahren jedes Jahr“.

Mehr dazu in Saubere Luft nur für geringen Prozentsatz

Lichterfest Diwali beschert Indien dicke Luft

Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern zum Diwali-Lichterfest in Indien hat die ohnehin starke Luftverschmutzung in Neu-Delhi und anderen Städten erheblich verschlimmert. Die Feinstaubwerte in der rund 17 Millionen Einwohner zählenden Hauptstadt hätten alarmierende Werte erreicht, teilte die zuständige Behörde mit.

Mehr dazu in religion.ORF.at