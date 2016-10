Wirtschaftswachstum in EU trotz „Brexit“-Votums stabil

Anders als befürchtet ist das Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone im ersten vollen Quartal nach dem „Brexit“-Votum konstant geblieben. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im gemeinsamen Währungsgebiet um 0,3 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat heute in einer vorläufigen Schnellschätzung in Luxemburg mitteilte.

Von April bis Juni hatte das BIP im Vergleich zum Vorquartal ebenfalls um 0,3 Prozent zugelegt.

Britische Wirtschaft bisher stark

Die Briten hatten in einem Referendum am 23. Juni für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Das britische Pfund verlor daraufhin stark an Wert. Ökonomen befürchteten, dass die übrige EU-Wirtschaft und vor allem die Euro-Zone ebenfalls die Folgen des „Brexit“-Votums zu spüren bekommen.

Die britische Wirtschaft hatte sich aber nach dem Votum überraschend robust gezeigt. Die Wirtschaftsleistung wuchs demnach im dritten Quartal um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Volkswirte gehen allerdings davon aus, dass sich die negativen Folgen der Entscheidung in den kommenden Monaten stärker zeigen werden.

Preise in der Euro-Zone ziehen an

In der Euro-Zone ziehen die Preise unterdessen wieder etwas stärker an. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im Oktober zum Vorjahresmonat um durchschnittlich 0,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat heute in einer Schnellschätzung mitteilte. Es ist die stärkste Preissteigerung im laufenden Jahr.