Fußball: Bayern spürt Leipzigs Atem

Mit zwei Punkten Rückstand nach neun Runden hat sich RB Leipzig endgültig als erster Jäger der Bayern etabliert. Bei den Münchnern wird der Höhenflug des Aufsteigers anerkennend registriert. „Sie lassen nicht locker“, lobt Clubchef Karl-Heinz Rummenigge.

Arjen Robben sieht vor allem Coach Ralph Hasenhüttl als entscheidenden Faktor für den Erfolg der Leipziger an. Der österreichische Coach will jedoch „mit beiden Beinen schön am Boden bleiben“ und nannte als Erfolgsrezept seinen ausgeglichenen Kader.

