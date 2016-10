220 Flüchtlinge dringen in spanische Enklave vor

Rund 220 Afrikaner haben gegen den Widerstand der Polizei die Grenzanlagen der spanischen Enklave Ceuta in Marokko überwunden und sind damit auf EU-Territorium vorgedrungen. Die Migranten und Flüchtlinge stießen heute zwei Tore am Grenzzaun auf, wie die spanische Regierung mitteilte.

Dabei seien 32 Migranten und drei Polizisten verletzt worden und mussten ärztlich behandelt werden. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur Reuters sah, wie mehrere der Afrikaner vor Erschöpfung zusammenbrachen. Die Polizei schwärmte aus, um nach Flüchtigen in den Hügeln in der Enklave zu suchen.

Der Status der Menschen ist ungewiss. In Spanien ist im Zuge der Flüchtlingskrise ein Gesetz erlassen worden, nach dem die Polizei die Annahme von Asylgesuchen verweigern kann.

„Dschungel von Paris“ soll geräumt werden

In Frankreich bereiten nach der Auflösung des „Dschungels“ von Calais die Behörden nun auf die Räumung eines Flüchtlingslagers in Paris vor. Die Polizei führte Kontrollen in der Zeltstadt nahe der Metrostation Stalingrad durch. Mit einem Schaufellader wurden erste Zelte und Matratzen weggeräumt.

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo beklagte, es stünden bei Weitem nicht genug Unterkünfte für die mehr als 2.000 Flüchtlinge bereit. Hidalgo schrieb in einem Brief an die Regierung: „Die humanitäre und sanitäre Lage der Migranten, die seit mehr als zwei Monaten um die Metrostation Stalingrad herum lagern, ist dramatisch.“ Der Zustand sei für die Flüchtlinge wie die Anrainer unhaltbar, die Menschen müssten dringend untergebracht werden.

Hidalgo verwies auf das neue Aufnahmezentrum, das in Kürze im Norden von Paris eröffnen soll. Dieses biete jedoch nur Platz für 400 Menschen, betonte die Bürgermeisterin. Vor der Eröffnung müsse der Staat eine Lösung für die anderen Flüchtlinge finden.