Schwere Überschwemmungen in der Westsahara

Bei Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen in der Westsahara ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Der marokkanische König Mohammed VI. habe sich gestern in Laayoune ein Bild von der Lage gemacht, berichtete die amtliche marokkanische Nachrichtenagentur MAP heute.

Medienberichten zufolge waren Ende vergangener Woche in der Provinz Smara rund 50 Menschen in mehreren ländlichen Ortschaften von den Wassermassen eingeschlossen worden. Sie wurden von Soldaten und Rettungskräften in Sicherheit gebracht. Dabei kamen auch Hubschrauber zum Einsatz.

Die spanische Ex-Kolonie Westsahara wird seit 1975 größtenteils von Marokko kontrolliert. Die Region, die im Norden an Marokko grenzt, liegt an der Atlantikküste Nordwestafrikas.