Universal Studios bauen Vergnügungspark in Peking

Auch das Unterhaltungsunternehmen Universal Studios will den chinesischen Markt erobern. Heute begann in Peking der Bau eines vier Quadratkilometer großen Vergnügungsparks für Kosten von sieben Milliarden Dollar (6,41 Mrd. Euro). Der Park werde 2020 seine Tore öffnen, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua mit.

Konkurrenz für Disney

Damit macht Universal Studios vor allem Disney Konkurrenz. Der Unterhaltungskonzern unterhält bereits zwei Themenparks in China, einen in Hongkong und seit Juni einen in Schanghai.

Die Branche boomt in der Volksrepublik. Allein im vergangenen Jahr wurden 21 Themenparks eröffnet, weitere 20 sind derzeit chinesischen Medien zufolge in Planung. Für Universal Studios ist der neue Park in Peking der dritte Standort in Asien neben Singapur und Osaka in Japan. Ein viertes Projekt in Südkorea plant der US-Unterhaltungsriese bereits.