Robbie Williams: „Charts haben mich neurotisch gemacht“

Robbie Williams (42) hat übertriebenen Ehrgeiz eingeräumt. „In meiner Karriere gab es plötzlich einen Augenblick, wo ich mir in neurotischer Form Sorgen gemacht habe um die Platzierung meiner Lieder in den Charts“, sagte der britische Sänger in einem heute veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur efe.

Neues Album am Freitag

Ehrgeizig sei er bis heute, sagte Williams, der am Freitag sein neues Album „Heavy Entertainment Show“ auf den Markt bringt. „Ich will der Beste sein, ich will so lange wie möglich so groß wie möglich sein“, sagte das ehemalige Mitglied der Boygroup Take That.

Für die neue Platte arbeitete Williams unter anderen mit Ed Sheeran, Rufus Wainwright, John Grant und The Killers zusammen.