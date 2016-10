Thailand bereitet Thronfolge für 1. Dezember vor

In Thailand laufen die Vorbereitungen für die Thronbesteigung von Kronprinz Maha Vajiralongkorn (64) am 1. Dezember. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters heute unter Berufung auf zwei hochrangige Vertreter des thailändischen Militärs, das im Mai 2014 die Macht in dem südostasiatischen Königreich übernommen hatte.

Vajiralongkorn soll seinem am 13. Oktober nach langer Krankheit im 88. Lebensjahr verstorbenen Vater, König Bhumibol Adulyadej (Rama IX.), nachfolgen. Die herrschende Militärjunta hat in dem 67 Millionen Einwohner zählenden Land eine einjährige Staatstrauer ausgerufen.

Kronprinz in Deutschland

Am Wochenende war bekanntgeworden, dass der Kronprinz nach Deutschland gereist ist, wo er eine Residenz besitzt und wo sein Sohn eine Privatschule besucht. Laut einer militärischen Quelle soll Vajiralongkorn im November nach Thailand zurückkehren.

Man bereite alles für die Thronbesteigung am 1. Dezember vor, dieser Zeitrahmen hänge aber auch von seiner Königlichen Hoheit ab, hieß es aus anderer Quelle.

Krönung am Ende der offiziellen Staatstrauer

Juntachef Prayuth Chan-o-cha hatte zuvor erklärt, der Kronprinz werde sieben oder 15 Tage nach dem Tod des Königs oder auch später die Nachfolge antreten. Vajiralongkorn hatte gebeten, sich wegen der Trauer um seinen Vater mit der Thronbesteigung noch Zeit lassen zu können. Die Krönung soll erst am Ende der offiziellen Staatstrauer und der Einäscherung Bhumibols stattfinden.

Derzeit erfüllt der Präsident des Kronrates, der 96-jährige Prem Tinsulanonda, interimistisch die königlichen Aufgaben.