Bundesliga: Austria-Lauf dank neuer Tugenden

Ein „Sechspunktespiel“ ist das Duell mit Sturm Graz für Austria-Trainer Thorsten Fink gewesen. Bei einer Niederlage hätte man zehn Punkte Rückstand auf den Tabellenführer gehabt, nun sind es dank des 2:0-Heimsieges nur noch vier Zähler. Die Woche der Wahrheit begann für die Violetten also gut, es folgen die Europa-League-Heimpartie gegen Roma am Donnerstag und das Liga-Auswärtsmatch gegen den Zweiten Altach am Sonntag. „Wir haben einen Lauf“, so Alexander Grünwald. Und der Mittelfeldmann weiß auch warum: „Jeder kämpft um jeden Meter.“ Die Austria überzeugt nicht nur spielerisch, sondern auch mit neuen Tugenden.

