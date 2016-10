Erdbebenforscher Lenhardt im Studio

Nach dem Beben ist vor dem Beben. Warum das für einige Regionen Italiens gilt, was man aus Beben lernen kann und wo in Europa Gefahren lauern, dazu ist Wolfgang Lenhardt (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, ZAMG) im Studio.

Wer sind die „Verteidiger Europas“?

Was war der rechte Kongress am Samstag in Linz: Rechts gegen Links, die unten gegen die oben, …? Die ZIB2 sucht Antworten.

Wo man die Weltpolizei USA nicht mehr will

Die militärischen Karten in Asien werden neu gemischt und in Japan regt sich Widerstand gegen die US-Basis Okinawa.

Warum viele Arbeiter Trump wählen wollen

Wo US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump seine Kernwählerschaft hat. Eine Reportage aus einer Arbeiterstadt.

Acht Tage lang Geisel im Urwald

Spezialeinheit der Polizei befreit einen Salzburger in Ecuador.

