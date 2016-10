Bundesliga: Leader Sturm im Zwischentief

Vor einer Woche hat der Vorsprung des bis dahin in der tipico-Bundesliga von Sieg zu Sieg eilenden Tabellenführers Sturm Graz auf den ersten Verfolger Altach noch acht Punkte betragen, nun sind es nur noch drei. Doch Trainer Franco Foda will nach dem 0:2 gestern bei der Wiener Austria nicht verzweifeln. „Die Niederlage ist für uns kein Beinbruch“, sagte der Coach. Man werde auch in Zukunft noch das eine oder andere Spiel verlieren.

