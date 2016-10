UNO verlängert Untersuchung zu C-Waffeneinsatz in Syrien

Der UNO-Sicherheitsrat gibt der Untersuchungskommission für den Einsatz von Chemiewaffen in Syrien mehr Zeit. Das Gremium sprach sich heute in New York einstimmig für eine Verlängerung des Mandats bis zum 18. November aus. In dieser Zeit soll über eine weitere Verlängerung der Untersuchungen um ein Jahr verhandelt werden - was sich als schwierig erweisen dürfte.

Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) war in einem im August vorgelegten Bericht zu dem Schluss gekommen, dass syrische Regierungstruppen 2014 und 2015 über zwei Dörfern Chlorgas abgeworfen hatten. Syriens Verbündeter Russland wies die Ergebnisse der UNO-Experten jedoch als „nicht überzeugend“ zurück und lehnte Sanktionen gegen Syrien ab.

Großbritannien und Frankreich machen Druck

Großbritannien und Frankreich drängen hingegen auf Sanktionen und verweisen auf UNO-Resolutionen, die ein derartiges Mittel eindeutig als Antwort auf den Einsatz von Chemiewaffen vorsehen. „Wir betrachten diese Verlängerung als notwendigen Schritt, aber nur als ersten Schritt“, sagte der französische UNO-Botschafter Francois Delattre. Es gebe weitere Verdachtsfälle in Syrien und es sei dringend notwendig, dass die Untersuchungskommission ein einjähriges Mandat erhalte, um ihre Ermittlungen fortzusetzen.

Der Gemeinsame Untersuchungsmechanismus der UNO (Joint Investigative Mechanism, JIM) war im August 2015 nach mutmaßlichen Chlorgasangriffen auf syrische Dörfer eingesetzt worden, bei denen 13 Menschen starben. An der Gründung des Untersuchungsausschusses war neben der UNO auch die OPCW beteiligt.