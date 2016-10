Gesundheitsgelder sollen in Primärversorgung fließen

Bund, Länder und Sozialversicherung haben sich im Zuge der Verhandlungen über den Finanzausgleich weitgehend darauf geeinigt, wohin das Geld für die Gesundheitsversorgung künftig fließen soll. Neben 41 Mio. Euro in den nächsten vier Jahren für den Elektronischen Gesundheitsakt (ELGA) sollen vor allem rund 200 Mio. Euro in den Ausbau der medizinischen Primärversorgung fließen.

Die medizinische Primärversorgung - also hauptsächlich Gruppenpraxen und reine Ambulatorien - soll die Spitäler entlasten. Die Ärztekammer ist strikt gegen die Pläne und argumentiert das mit einem befürchteten Verlust an medizinischer Qualität aufgrund des steigenden wirtschaftlichen Drucks.

Die öffentlichen Gesundheitsausgaben insgesamt sollen sich wie bisher mit Ausgabenobergrenzen am durchschnittlichen Wirtschaftswachstum orientieren. Ein konkreter Wert wurde dafür bisher noch nicht definiert, dieser soll noch in den Finanzausgleichsverhandlungen, die am kommenden Wochenende abgeschlossen werden sollen, festgelegt werden.