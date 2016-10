Dänemark plant neues Hans-Christian-Andersen-Museum

In seiner Geburtsstadt Odense wird dem dänischen Märchenautor Hans Christian Andersen ein neues Museum gewidmet. Eine Spende in Höhe von 125 Mio. Kronen (rund 16,80 Mio. Euro) der A.-P.-Möller-Stiftung mache das Projekt nach Jahren der Planung möglich, teilte die Stadtverwaltung mit.

Für die Architektur zeichnet das japanische Büro Kengo Kuma & Associates verantwortlich, das für das Museum 5.600 Quadratmeter Fläche vorsieht - die sich primär unterirdisch finden werden.

Das neue Haus soll sich dem Werk des Autors widmen und ein bestehendes Museum in Odense ergänzen, das vornehmlich das Leben des Autors ins Zentrum stellt. Man will dabei laut der Stadtverwaltung mehr auf den Zauber der Märchen Andersens fokussieren, die in 160 Sprachen übersetzt wurden.