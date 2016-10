Michael Douglas: Val Kilmer an Krebs erkrankt

Schauspieler Michael Douglas hat nach übereinstimmenden Medienberichten seit geraumer Zeit kursierende Gerüchte bestätigt, dass sein Freund Val Kilmer an Krebs erkrankt ist. „Es sieht nicht besonders gut aus“, sagte der 72-jährige Hollywoodstar den Berichten zufolge in London über Kilmer, der mit Rollen wie in „Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel“ bekannt wurde.

„Deshalb haben Sie in letzter Zeit nicht allzu viel von Val gehört“, sagte Douglas nach Angaben des britischen „Daily Telegraph“ und dem US-Magazin „Variety“ bei einer Veranstaltung in London. Kilmer habe „genau das, was ich hatte“. Douglas war 2010 an Rachenkrebs erkrankt, er gilt nach Chemo- und Strahlentherapie derzeit als geheilt.

Weder Dementi noch Bestätigung von Kilmer

Kilmers Sprecher kommentierte die Aussagen von Douglas zunächst nicht. Der 56-jährige Schauspieler hatte Spekulationen über seine Gesundheit zuletzt immer wieder zurückgewiesen. Über Facebook reagierte er nun auf den Kommentar seines Freundes: „Die Nachricht über meinen Tod ist stark übertrieben“, scherzte er in Anlehnung an ein weit verbreitetes Zitat von Mark Twain.

Gleichzeitig warb Kilmer für „Cinema Twain“, die Verfilmung seines Ein-Mann-Stücks über den Schriftsteller. Twains „Werte und Geist leben bis heute“, schrieb Kilmer auf seiner Facebook-Seite und fügte hinzu: „Und ich stehe immer noch! Yippee!“