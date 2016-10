Tennis: Wien begeistert Fans und Spieler

Drei Top-Ten-Spieler am Start, mit dem Schotten Andy Murray ein Topstar als Sieger und rund 57.000 begeisterte Fans in der Wiener Stadthalle. Die Organisatoren der Erste Bank Open konnten nach der zweiten Auflage als ATP-500-Turnier mit Recht zufrieden Bilanz ziehen. „Wir haben die nächste Stufe erklommen“, sagte Turnierboss Herwig Straka, der sich nicht zurücklehnen will und sich schon neue Ziele steckt. Ein klarer Wunsch für die Zukunft ist es, Novak Djokovic nach Wien zu holen.

