Irakisches Militär erreicht Stadtgebiet von Mossul

Zwei Wochen nach Beginn der Großoffensive auf Mossul sind irakische Truppen gestern in das Stadtgebiet vorgerückt. Die Großstadt ist die letzte Hochburg der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak. Die Armee befürchtet einen verlustreichen Häuserkampf, bis Mossul zur Gänze vom IS zurückerobert ist. Hinzu kommt, dass die Islamisten nach UNO-Angaben die Zivilbevölkerung als Schutzschilde einsetzen.

Mehr dazu in Fast 12.000 Vertriebene