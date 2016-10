Mit Auto in Stromstation stecken geblieben

Mit seinem Pkw in eine Stromstation geprallt ist heute Früh ein 23-jähriger Autofahrer in Leichsach in Tirol. Sein Fahrzeug blieb in einer Höhe von eineinhalb Metern im Gebäude stecken. Der Mann wurde schwer verletzt.

