NBA: Zweiter Saisonsieg für Pöltl mit Toronto

Jakob Pöltl hat mit den Toronto Raptors in der Nacht auf heute den zweiten Saisonsieg in der National Basketball Association (NBA) geholt und dabei seinen bisher längsten Einsatz verbucht. Pöltl war beim knappen Heimsieg gegen die Denver Nuggets 17:24 Minuten auf dem Parkett, verbuchte einen Punkt und fünf Rebounds und erstmals in seiner jungen NBA-Karriere zwei geblockte gegnerische Würfe. „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden“, bilanzierte Pöltl.

