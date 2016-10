Tourismuseinnahmen der Türkei bröckeln

Die Türkei ist jahrelang eine der beliebtesten Sommerdestinationen in Europa gewesen. In den letzten Monaten hat sich das Blatt gewendet. Terror, PKK-Konflikt, Putschversuch, Ausnahmezustand und anhaltende Negativschlagzeilen haben die Lust auf Urlaub in dem Land deutlich gedämpft.

Laut offiziellen Angaben aus Ankara gingen die Tourismuseinnahmen im dritten Quartal des Jahres um knapp ein Drittel zurück - die Zahl der ausländischen Urlauber um beinahe denselben Wert. Die türkische Regierung hatte zuletzt die Wachstumsaussichten für das Land korrigieren müssen, nennt das sprichwörtliche Kind aber nicht beim Namen.

Mehr dazu in Fast ein Drittel weniger Urlauber