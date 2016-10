Koalition ringt weiter um Gewerbeordnung

Die Regierung tut sich schwer mit der Einigung auf die Gewerbeordnung. Auch heute Nachmittag war noch unklar, ob es bis zum morgigen Ministerrat eine Verständigung gibt und ein in der Koalition akkordierter Entwurf in Begutachtung gehen kann. Verhandlungen bis morgen Früh schienen nicht ausgeschlossen. Strittig sind vor allem die Reduktion der reglementierten Gewerbe und der einheitliche Gewerbeschein.

Die Stimmung zwischen SPÖ und ÖVP ist einmal mehr getrübt. Die SPÖ beklagt, dass man den Begutachtungsentwurf des Wirtschaftsministeriums reichlich spät erhalten habe und dass darin auch Punkte fehlten, die schon im Juli vereinbart worden seien. Dabei geht es unter anderem um die Halbierung der derzeit 80 reglementierten Gewerbe, auf die zuletzt vor allem Klubobmann Andreas Schieder drängte.

Bügeln, Eiserzeugung, Nägelmodellieren

Freilich hat sich auch die Verhandlungsposition der SPÖ in den vergangenen Tagen nicht verbessert, da sich gerade in dieser Frage die Arbeitergewerkschaften mit der bremsenden Wirtschaftskammer solidarisierten. Der SPÖ-Wirtschaftsverband schwieg zwar öffentlich, gilt aber auch nicht unbedingt als Reformmotor in dieser Angelegenheit.

Die 21 teilreglementierten Gewerbe sollen mit der Reform der Vergangenheit angehören. 19 von ihnen, etwa Änderungsschneiderei, Wäschebügeln, Speiseeis-Erzeugung, das Erzeugen von Lebzelten oder das Modellieren von Fingernägeln, sollen komplett freigegeben werden. Alleine aus Image-Gründen ist anzunehmen, dass noch Anstrengungen unternommen werden, die Zahl der reglementierten Gewerbe auf unter 80 zu drücken.

Doch kein einheitlicher Gewerbeschein

Fix scheint, dass die Anmeldung eines Gewerbes billiger wird. Allerdings wird der einheitliche Schein für alle (mehr als 400) freien Gewerbe entgegen den ursprünglichen Vorhaben nicht kommen. Das wird in erster Linie auf die Wirtschaftskammer zurückgeführt. Wenn nämlich ein einheitlicher Gewerbeschein Realität wäre, würde der Druck wachsen, dass von der Wirtschaftskammer auch nur einmal die Kammeranlage eingehoben wird und nicht in jeder Sparte einzeln, in der sich ein Unternehmen engagiert.

Vorgesehen ist, dass der Gewerbeumfang bei den sogenannten Nebenrechten erhöht werden soll. Zuletzt war hier von einem Prozentsatz 15 die Rede. Das hieße z. B., ein Tischler könnte auch Arbeiten wie Fliesenlegen mit bis zu 15 Prozent seines Umsatzes machen. Betriebsanlagen sollen künftig mit einem Verfahren statt unterschiedlicher bau-, naturschutz-, wasser- und gewerberechtlicher Genehmigungswerge erledigt werden.