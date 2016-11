„Rote Linie interessiert uns nicht“

Nachdem Behörden am Montag 13 Mitarbeiter der wichtigsten verbliebenen Oppositionszeitung „Cumhuriyet“ („Republik“) festgenommen haben, hagelt es Kritik an der Türkei. Diese perlt an der Regierung aber ab: „Bruder, deine rote Linie interessiert uns nicht. Das Volk zieht uns die rote Linie!“, antwortete Ministerpräsident Binali Yildirim am Dienstag auf den Vorwurf von EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, laut dem das Land eine rote Linie überschritten habe.

Lesen Sie mehr …