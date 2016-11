Formel 1: Rosbergs Plan kurz vor Vollendung

Nico Rosbergs Plan in dieser Saison steht kurz vor der Vollendung. Bereits beim nächsten Rennen in Brasilien kann sich der 31-jährige Mercedes-Pilot zum neuen Weltmeister krönen. Voraussetzung für die vorzeitige Titelfeier: ein Sieg in Interlagos. Von der Aussicht auf die WM-Krone lässt sich Rosberg aber weiter nicht verrückt machen: „Ich werde meinen Ansatz nicht ändern.“ Sein letzter Konkurrent Lewis Hamilton will jedoch bis zur letzten Kurve um seine kleine Chance kämpfen.

