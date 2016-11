Wienfluss als „heimlicher Friedhof“

Entlang des Wienflusses in der Bundeshauptstadt sind am Ufer zahlreiche alte Grabsteine zu finden. Diese wurden aus Baustoffmangel bei der Regulierung des Flusses und bei späteren Ausbesserungsarbeiten verbaut.

Erster „Friedwald“ in Oberösterreich eröffnet

Im Forst der Burg Clam in Oberösterreich ist vor wenigen Wochen der erste „Friedwald“ Oberösterreichs in Betrieb gegangen. Verrottbare Urnen werden dabei unter einem Baum bestattet, das Ritual der Beisetzung kann frei gewählt werden.

Alternative Bestattungsformen im Trend

Auch in Tirol geht der Trend zu alternativen Bestattungsformen. Viele Menschen möchten ihre Asche in der Natur verstreut wissen, was in Tirol nicht erlaubt ist.

