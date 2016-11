Ryanair will in Lufthansa-Heimatbasis Frankfurt landen

Der irische Billigflieger Ryanair will nun künftig auch am deutschen Flughafen Frankfurt starten und landen. Dieser gilt als letzte Bastion der Lufthansa. Flughafenbetreiber Fraport und Ryanair kündigten für morgen eine gemeinsame Pressekonferenz an. Nach Informationen der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX soll erstmals ein Flugangebot von Frankfurt aus vorgestellt werden.

Bisher mied Ryanair ebenso wie viele andere Billigflieger den Frankfurter Flughafen. Als Grund hatten die Iren die im Vergleich zu anderen Airports deutlich höheren Gebühren sowie die lange Drehzeit für die Flugzeuge am Boden zwischen Landung und Start genannt.

Der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Mittwoch-Ausgabe) zufolge will Ryanair zunächst zwei Flugzeuge in Frankfurt stationieren, die als erste Ziele Palma de Mallorca und das südspanische Alicante anfliegen sollen. Die Iren profitierten dabei vom Neukundenrabatt des Betreibers Fraport.