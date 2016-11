Schweizer Bankgeheimnis bröckelt auch im Inland

Nach dem Fall im Ausland bröckelt das Schweizer Bankgeheimnis auch im Inland. Als erstes Geldhaus der Schweiz zwingt die genossenschaftliche WIR Bank de facto alle ihre Kunden zum Verzicht auf das Bankkundengeheimnis.

Für Neukunden gelte das ab sofort, teilte die Bank heute in einer Aussendung mit: „Bis Ende 2017 soll zudem von sämtlichen bestehenden Kunden eine Entbindung vom Bankkundengeheimnis vorliegen.“ Insgesamt hat die Bank rund 100.000 KMU- und Privatkunden.

Bank rechnet mit Regeln für Inland

Von den Auslandskunden habe sich die Bank bereits verabschiedet, erklärte WIR-Chef Germann Wiggli. Zudem sei mit dem FATCA-Abkommen mit den USA und der Einführung des automatischen Informationsaustauschs (AIA) 2017 das Bankkundengeheimnis gegenüber ausländischen Steuerbehörden de facto aufgehoben, hieß es.

Man rechne damit, dass der AIA bald auf inländische Bankkunden ausgeweitet werde, erklärte Wiggli. Hier prescht die Bank nun vor. Auf die Frage, ob alle Behörden Auskunft erhielten, sagte der Banksprecher, man erteile wie bisher in Straf-, Zivil- und Konkursverfahren bei Vorliegen der entsprechenden formalen Voraussetzungen Auskunft. Gegenüber der Polizei oder einem Straßenverkehrsamt sei das etwa nicht der Fall.

Datenweitergabe im Vertrag

Das ist aber offensichtlich nicht alles. „Der Kunde stimmt zu, dass die Bank Informationen zur Kundenbeziehung mit der Bank und Daten des Kunden bearbeiten und an Dritte im In- und Ausland weitergeben darf“, heißt es in den neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Bank.

Rechtlich sei das zulässig, sagte der Berner Wirtschaftsprofessor Peter V. Kunz der Nachrichtenagentur sda. Es handle sich um keine Verletzung des Schweizer Bankengesetzes. Aber die neuen Bestimmungen der Bank würden den Persönlichkeitsschutz aushöhlen. Eine Klage gegen die neuen Bestimmungen der Bank wäre dennoch chancenlos. Der Bankkunde sitze am kürzeren Hebel, weil es kein Grundrecht auf ein Konto gebe.