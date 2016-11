Regierung lässt Oppositionelle in Venezuela frei

Als Zeichen der Dialogbereitschaft haben die venezolanischen Behörden drei Oppositionspolitiker freigelassen. Marco Trejo und Andres Moreno waren seit einem Monat wegen eines die Streitkräfte kritisierenden Videos in Haft.

Zudem kam der vom Geheimdienst festgehaltene Politiker Carlos Melo von der Fortschrittspartei (AP) frei. Allerdings ist der bekannteste Häftling, Lepoldo Lopez, weiter im Gefängnis. Deshalb verweigerte die konservative Partei Voluntad Popular die Teilnahme an den auf Vermittlung des Vatikans zustande gekommenen Gesprächen mit der Regierung des sozialistischen Präsidenten Nicolas Maduro.

„Nicht ausreichende Geste“

Lopez verbüßt eine hochumstrittene, fast 14-jährige Haftstrafe wegen angeblicher Anstachelung zu Gewalt bei regierungskritischen Protesten, bei denen 2014 insgesamt 43 Menschen getötet wurden. Der Generalsekretär des Oppositionsbündnisses „Mesa de Unidad Democratica“ (MUD), Jesus Torrealba, nannte die Freilassungen „eine wichtige, aber nicht ausreichende Geste“.

Der MUD fordert ein Referendum zur Abwahl Maduros noch in diesem Jahr - und hält trotz des am Sonntag begonnenen Dialogprozesses bisher an einem für Donnerstag geplanten Marsch auf den Präsidentenpalast fest. Eine weitere Option sei eine vorgezogene Präsidentschaftswahl, sagte Torrealba.