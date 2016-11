Thomson Reuters streicht weitere 2.000 Stellen

Der Finanz- und Nachrichtendienstleister Thomson Reuters steht vor einem weiteren größeren Stellenabbau. Weltweit sollen rund 2.000 Jobs gestrichen werden, wie das Unternehmen heute mitteilte.

Das entspreche etwa vier Prozent der gesamten Belegschaft. Zuletzt beschäftigte Thomson Reuters nach eigenen Angaben etwa 48.000 Mitarbeiter. In den vergangenen Jahren hat der Konzern bereits Tausende Stellen gestrichen.

Nunmehr betroffen seien 150 Standorte in 39 Ländern, hieß es heute in einem Brief an die Mitarbeiter. Keine Kürzungen werde es allerdings bei den Journalisten der Nachrichtenagentur geben.