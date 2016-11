Tennis: Sock Auftaktgegner von Thiem in Paris

Dominic Thiem kämpft beim letzten Masters-1000-Turniers des Jahres in Paris mit Marin Cilic, Tomas Berdych und David Goffin um die letzten offenen zwei Tickets für das Saisonfinale der besten acht Spieler. Erste Hürde auf dem Weg nach London ist in Runde zwei der US-Amerikaner Jack Sock, der den Deutschen Philipp Kohlschreiber zum Auftakt in zwei Sätzen bezwang.

