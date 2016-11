Minderjährige sollen „Dschungel von Calais“ verlassen

Die rund 1.500 Minderjährigen, die nach der Zerstörung des Flüchtlingslagers von Calais noch in Containern ausharren, sollen ab heute von dort weggebracht werden. Die Jugendlichen sollten aus dem provisorischen Aufnahmezentrum in Nordfrankreich mit Bussen in Zentren für Minderjährige in ganz Frankreich verteilt werden, heißt es unter anderem in einem Dokument der Präfektur von Pas-de-Calais, das der Nachrichtenagentur AFP vorlag.

Ursprünglich hatten die französischen Behörden von Großbritannien gefordert, zumindest einen Teil der Jugendlichen aufzunehmen. Der Abriss des berüchtigten Flüchtlingslagers von Calais war am Montag abgeschlossen worden. Die letzten Hütten im nördlichen Teil des „Dschungels“ wurden zerstört. Übrig blieben eine kleine Kirche und zwei kleine Moscheen.

Die französischen Behörden hatten vor einer Woche mit der Räumung des slumähnlichen Flüchtlingslagers am Ärmelkanal begonnen. Tausende Menschen wurden in Aufnahmezentren im ganzen Land verteilt. Minderjährige wurden vorerst in Wohncontainern am Rande des „Dschungels“ untergebracht.