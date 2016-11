Türkei verlegte Panzer an irakische Grenze

Der Streit über ein Eingreifen türkischer Truppen bei der Befreiung der nordirakischen Stadt Mossul aus der Kontrolle der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat sich weiter zugespitzt. Der irakische Premier Haider al-Abadi warnte Ankara in einer Fernsehansprache am Dienstagabend vor einer „Konfrontation“ im Norden des Landes. Zuvor hatte die türkische Armee Panzer und Artillerie an die irakische Grenze verlegt. Aus Mossul wurden indes erneut Gräueltaten von IS-Kämpfern gemeldet.

