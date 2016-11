FBI veröffentlichte alten Bericht zu Bill Clinton

Eine Woche vor der US-Präsidentenwahl hat das FBI mit der Veröffentlichung eines alten Untersuchungsberichts zu einer Amnestieentscheidung von Bill Clinton für eine Überraschung gesorgt. Im Kurznachrichtendienst Twitter wurde gestern mitgeteilt, dass der 129 Seiten lange Bericht zu der 2005 abgeschlossenen Untersuchung online sei. Dabei ging es um den umstrittenen Gnadenerlass des damaligen Präsidenten für den Börsenmakler Marc Rich.

Der Ehemann der derzeitigen Kandidatin für das Weiße Haus, Hillary Clinton, hatte am letzten Tag seiner Präsidentschaft, dem 20. Jänner 2001, eine Reihe von Menschen begnadigt, darunter Rich. Der Steuerflüchtling hatte sich in die Schweiz abgesetzt und war vom FBI gesucht worden. Die Amnestie löste Argwohn aus, weil Richs Ex-Frau Denise zuvor großzügige Spenden an die Clintons und die Demokratische Partei gemacht hatte.

Clinton-Lager übt neue Kritik an FBI

Der für Hillary Clinton denkbar ungünstige Zeitpunkt der Veröffentlichung des FBI-Berichts löste sogleich Kritik aus ihrem Lager aus. Sollte es sich nicht um eine Verjährungsfrist gemäß dem Gesetz zur Informationsfreiheit handeln, sei der Vorgang doch „seltsam“, erklärte Clintons Sprecher Brian Fallon.

Bereits zuvor hatte Clintons Team der US-Bundespolizei vorgeworfen, seit Langem auf belastendem Material zu sitzen, das die Verbindungen des Republikaners Donald Trump zu Moskau belegen soll. Das FBI reagierte auf den Vorwurf nicht direkt, ermittelt aber offenbar in dieser Hinsicht gegen Trumps früheren Wahlkampfmanager.

