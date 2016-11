Radfahrerin getötet: Fahndung läuft weiter

Der tödliche Unfall mit Fahrerflucht in Zell am Moos in Oberösterreich ist weiter nicht geklärt. Ein Autolenker hatte bei einem Überholmanöver eine Radfahrerin erfasst und getötet. Der Lenker flüchtete, bis jetzt fehlt von ihm jede Spur.

