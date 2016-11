NÖ: Mutmaßliches Mordopfer in Wald entdeckt

Bei Waidhofen an der Thaya (Niederösterreich) hat, wie heute bekanntwurde, am Montag ein Waldarbeiter eine Leiche entdeckt, die in Müllsäcke eingepackt war. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und ermittelt wegen des Verdachts des Mordes.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at